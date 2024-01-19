Экс-командира воинской части осудили по делу о взорванном складе Экс-командир Кожевников получил четыре года условно за взорвавшиеся снаряды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязанском гарнизонном военном суде бывший командир воинской части Алексей Кожевников приговорен к четырем годам условного заключения за халатность, которая привела к пожару и взрывам на складе артиллерийских боеприпасов в 2020 году, передает ТАСС. Министерство обороны оценило ущерб в более чем 21 млрд рублей и потребовало взыскать эту сумму с осужденного.

Суд частично удовлетворил иск, взыскав с Кожевникова 4 млн рублей, которые будут возмещены за счет продажи арестованного имущества — автомобиля Toyota Yaris и прицепа. Гражданские иски потерпевших на сумму около 3,85 млн рублей были отклонены. Процессуальные издержки по делу в размере 2,9 млн рублей возмещены за счет федерального бюджета.

Кроме того, суд взыскал с Кожевникова более 10 тысяч рублей за услуги адвокатов. После вступления приговора в законную силу, имущество будет продано для компенсации ущерба Минобороны, который, по оценке ведомства, превышает размер взысканной суммы.

В конце декабря следователи предъявили обвинение в халатности заместителю руководителя администрации Октябрьского района в Саратове по делу, связанному с гибелью женщины и ребенка из-за падения дерева в городском парке. Областное управление Следственного комитета России передало это дело в суд.