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Экс-кандидата в губернаторы Приморья отправили в психдиспансер

13:14, 10 мая 2021
Андрей Ищенко Андрей Ищенко Фото: ishchenko.as/instagram.com

Депутат законодательного собрания Приморья, бывший кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко помещён в психоневрологический диспансер во Владивостоке. Об этом сообщил newsvl.ru.

Его родные забрали и сдали в психиатрическую клинику, — сообщил собеседник.

Ранее Ищенко в своём Instagram сделал несколько провокационных заявлений в адрес нынешнего главы региона Олега Кожемяко. Он обвинил его в коррупции, отметив, что кандидат от Кремля предлагал ему взятку в $2 млн за отказ от участия в выборах.

8 мая Ищенко написал на своей странице, что в районе Черниговки его автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС. Во время экстренного торможения он якобы получил порезы головы. Возмущённый депутат потребовал доложить об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу и прислать за ним вертолёт. В настоящее время эти публикации в Instagram удалены.

Ранее сообщалось, что представитель губернатора Приморского края Олега Кожемяко назвал бредом заявление депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Андрея Ищенко о том, что глава региона пытался его подкупить.

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