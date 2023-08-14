Экс-кандидата в главы Приморья посадили за обман дольщиков Экс-кандидат в главы Приморья Ищенко получил шесть лет колонии за мошенничество

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщает ТАСС. Первомайский районный суд Владивостока признал его виновным в обмане дольщиков.

Признать Ищенко Андрея виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится в решении суда.

Также были частично удовлетворены 22 иска потерпевших, каждому из них обвиняемый должен будет выплатить по 100 тысяч рублей. Сам Ищенко заявил, что пока не знает, будет ли обжаловать приговор.

Экс-кандидата в губернаторы и руководителя строительной компании «Аврора-строй» судили по делу о мошенничестве с ущербом более чем на 387 млн рублей при долевом строительстве жилого дома во Владивостоке. Как полагает следствие, Ищенко за период с декабря 2016 года по июнь 2021 года обманом присвоил себе деньги 187 дольщиков, при этом дом так и не был достроен. Обвиняемый признал вину. Обвинение запрашивало для него семь лет колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, в мае 2022 года в отношении Ищенко было возбуждено второе дело — по статье о злоупотреблении полномочиями. Ему вменяют продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых. Мужчина признал вину и попросил суд рассмотреть дело в особом порядке.

Андрей Ищенко принимал участие в выборах губернатора Приморья в 2018 году и вышел во второй тур вместе с действовавшим на тот момент главой региона Андреем Тарасенко. После этого выборы признали недействительными, заявив о большом количестве нарушений. Повторные выборы прошли в декабре 2018 года, на них победил Олег Кожемяко.

Ранее сообщалось, что Ангарский городской суд в Иркутской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении депутата Законодательного собрания Иркутской области и сына экс-губернатора региона Андрея Левченко. Осужденный за мошенничество выйдет на свободу на два года и два месяца раньше срока.