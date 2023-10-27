Экс-кандидат в губернаторы Приморья проведет в колонии два года Бизнесмен Ищенко получил два года за злоупотребление полномочиями

Фото: Антон Балашов/ТАСС

Андрей Ищенко

Гендиректора компании «Аврора-строй» и бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко приговорили к двум годам колонии по делу о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), передает корреспондент ТАСС из зала Первомайского районного суда Владивостока. При этом путем частичного сложения с наказанием, назначенным приговором по другому уголовному делу, Ищенко получил шесть лет и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Признать Ищенко Андрея виновным в преступлении и назначить ему наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии общего режима, — говорится в приговоре суда.

Занимая должность гендиректора ООО «СК СЗ „Аврора-Строй“», бизнесмен договорился с двумя гражданами вложиться в долевое строительство жилья во Владивостоке, которое позже признали непригодным. Ищенко обвинили во введении дольщиков в заблуждение.

Ранее суд во Владивостоке признал виновными во взяточничестве и мошенничестве экс-главу Госархива Приморского края и двух его сообщников. Бывший глава Госархива получил шесть лет колонии общего режима и штраф в один млн рублей, а двое его сообщников по 6,5 и 7,5 года лишения свободы со штрафами в 5,4 и шесть млн рублей соответственно. Сумма ущерба, причиненного Владивостокскому городскому округу, превысила 5,5 млн рублей.

В начале октября суд в Москве приговорил главу холдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого к 6,5 годам колонии по делу о растрате 190 млн рублей. Как отмечается, эти деньги он вместе с подельниками похитил у банка «Кредит Экспресс» в период с 2013 по 2018 год.