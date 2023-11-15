Экс-кандидат в губернаторы Приморья оспорил два судебных приговора Защита приморского бизнесмена Ищенко подала апелляции на приговоры по двум делам

Фото: Jiri Hubatka/Global Look Press

Адвокаты генерального директора компании «Аврора-строй» и экс-кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко подали апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные в отношении их подзащитного по уголовным делам о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию объединенной пресс-службы судебной системы Приморья. Судебные решения в отношении предпринимателя были вынесены в конце октября.

По первому делу о мошенничестве поступила апелляционная жалоба в суд первой инстанции, там прошел срок принесения возражений, так что оно должно поступить в краевой суд. По второму делу о злоупотреблении полномочиями апелляционная жалоба подана, предоставлено время для принесения возражений, — отметили в пресс-службе.

По данным прокуратуры Приморья, Ищенко с февраля по апрель 2019 года заключил договор на участие в долевом строительстве жилых помещений во Владивостоке с двумя физлицами. Однако фактически эти помещения являлись нежилыми, таким образом застройщик ввел дольщиков в заблуждение по поводу предмета сделки. В результате потерпевшие лишились права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта.

Предприниматель был приговорен к 6,5 года лишения свободы и штрафу в размере 40 тысяч рублей по двум уголовным делам путем частичного сложения наказаний.

Андрей Ищенко принимал участие в выборах губернатора Приморья в 2018 году и вышел во второй тур вместе с действовавшим на тот момент главой региона Андреем Тарасенко. После этого выборы признали недействительными, заявив о большом количестве нарушений. Повторные выборы прошли в декабре 2018 года, на них победил Олег Кожемяко.

Ранее суд во Владивостоке признал виновными во взяточничестве и мошенничестве экс-главу Госархива Приморского края и двух его сообщников. Бывший глава Госархива получил шесть лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей, а двое его сообщников по 6,5 и 7,5 лет лишения свободы со штрафами в 5,4 и 6 млн рублей соответственно. Сумма ущерба, причиненного Владивостокскому городскому округу, превысила 5,5 млн рублей.