«Mash на Мойке»: экс-кандидат в депутаты ЗакСа открыл стрельбу в Петербурге

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Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что бывший кандидат в депутаты Законодательного Собрания открыл стрельбу на Новоизмайловском проспект в Санкт-Петербурге. На опубликованных в Сети кадрах видно, как он в прыжке бьет ногой по выезжающему со двора внедорожнику, после чего оттуда выходит водитель, а экс-кандидат в это время достает травматический пистолет и начинает стрелять.

Канал называет стрелявшим 30-летнего бывшего депутата от партии «Яблоко» Дмитрия О., за рулем черного внедорожника был 37-летний Журабек, о причинах конфликта не сообщается. Канал приводит слова Дмитрия О, который заявил, что управлявший автомобилем мужчина вышел на него с ножом, из-за чего тот взялся за пистолет. По информации канала, никто из мужчин не пострадал, в настоящий момент они задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга устроил ночью стрельбу на Большеохтинском мосту. Мужчину задержали и поместили в изолятор, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Им оказался 31-летний слесарь-механик, который проживает в Купчино. Его отследили по записям с камер видеонаблюдения «Мостотреста».

До этого в Сети появилось видео стрельбы на шиномонтаже у торгового комплекса «Академ-Парк» в Санкт-Петербурге. Мужчина оказался недоволен счетом за оказанные услуги и схватился за пистолет.