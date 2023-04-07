Экс-игрок «СКА-Варяги» грозился взорвать дом будучи под наркотиками «Mash на Мойке»: экс-игрок молодежной команды «СКА-Варяги» Максим под наркотиками грозился взорвать дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший игрок молодежного состава хоккейного клуба «СКА-Варяги» Максим утром 7 апреля грозил взорвать многоэтажный дом на проспекте Королева в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Позднее спортсмена госпитализировали с отравлением психотропными веществами.

Жильцы дома сообщили, что из окна 26-летнего хоккеиста раздавались различные звуки. В его квартире громко играла музыка, был слышен ор, а также звуки ударов. Они рассказали, что бывший спортсмен избил сожительницу и выгнал ее с двумя детьми на улицу, после чего стал угрожать взрывом.

Жильцы испугались и обратились в полицию. Максима увезли в больницу, где врачи поставили ему диагноз: отравление галлюциногенными грибами.

Последнее время хоккеист нигде не выступал. По словам его возлюбленной, мужчина ждал, когда его снова пригласят в команду.

Кроме того, у него есть 15-летняя сестра с двумя миллионами подписчиками в соцсети. Она часто снимала видео с братом, указывает Mash.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Ранее в подмосковных Химках местный житель грозился расправиться с двумя подростками после того, как те сели отдохнуть на лавочку. Мужчина заявил, что скамейка — его собственность, он приставил к голове одного из мальчиков пистолет и призвал обоих убираться. Мужчину задержали и отправили на допрос.