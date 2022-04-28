Экс-губернатора Сахалинской области приговорили к 15 годам колонии

Городской суд Южно-Сахалинска в четверг, 28 апреля, признал виновным экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина по второму коррупционному делу. Бывшему чиновнику назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в 500 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Присудили 15 лет в колонии строгого режима и 500 млн штрафа, — рассказал собеседник агентства.

Прокурор Сахалинской области ранее утвердил обвинительное заключение по второму уголовному делу о взятках в отношении бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о получении взятки и приготовлении к получению взятки. Обвиняемый сейчас знакомится с материалами дела.

В феврале 2018 года суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении девяти взяток и легализации преступных доходов, приговорив к 13 годам лишения свободы, а также к штрафу в 500 млн рублей. Позднее Хорошавину и его подельникам предъявили новые обвинения в коррупции.