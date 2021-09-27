Экс-губернатора Еврейской АО приговорили к условному сроку

Суд приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Винникова к четырем годам лишения свободы условно за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте суда.

Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области признал бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ). Бывшего главу региона приговорили к четырем годам колонии условно. Сторона обвинения просила для него четыре года колонии общего режима. Свою вину бывший губернатор не признал.

Суд назначил Винникову наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права занимать определённые должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года, — говорится в сообщении.

Ему также запрещено менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и каждый месяц являться туда на регистрацию. Известно, что защита намерена обжаловать приговор.

Преступление было связано с закупками медицинского оборудования для онкологического диспансера в 2014–2015 годах. Тогда, по версии следствия, Винников давал указание начальнику управления здравоохранения области совершить закупку по завышенной стоимости в интересах торгового дома «Медтехника». В результате этих действий бюджету области был причинён ущерб на сумму 24 млн рублей.

В 2015 году у Винникова истек срок полномочий и вместо него губернатором ЕАО был назначен Александр Левинталь.

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