Экс-главу района Кубани нашли мертвым у здания прокуратуры Экс-глава Гулькевичского района Краснодарского края Леонид Гутриц найден мертвым

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Леонид Гутриц

Экс-глава Гулькевичского района Краснодарского края Леонид Гутриц найден мертвым у здания местной прокуратуры. Как передает URA.RU, рядом с ним прохожие обнаружили записку. По предварительной информации, Гутриц совершил суицид.

В оставленном на пороге прокуратуры письме говорится, что в его смерти якобы нужно винить прокуроров, «продажных следователей» и аферистку по фамилии Чуйко. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Известно, что Гутриц был фигурантом дела о гибели ребенка. В июле 2019 года в аквапарке «Семь озер», директором которого он и является, утонул четырехлетний мальчик.

Гутриц руководил Гулькевичским районом в 2003–2007 годах. После отставки он ушел в сельскохозяйственный бизнес. В 2011 году СМИ сообщали о попытке покушения на экс-чиновника — его автомобиль «Тойота» был заминирован.

Ранее в подмосковном городе Пушкино нашли тело заслуженного дипломата СССР Ювеналия Шелакова. Сотрудника советской дипмиссии обнаружили мертвым 5 августа в одном из домов на улице Розы Люксембург в микрорайоне Заветы Ильича. По предварительной информации, Шелаков покончил с собой. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что у мужчины в последнее время были серьезные проблемы со здоровьем.