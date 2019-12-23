https://static.news.ru/photo/abbf6bde-2624-11ea-b893-fa163e074e61_660.jpg Александр Мамонтов Фото: 42.mchs.gov.ru/Global Look Press

В Центральном районном суде Кемерова началось рассмотрение дела в отношении бывшего главы регионального МЧС Александра Мамонтова. Ему инкриминируют растрату и халатность по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Мамонтов в 2015 году через подчинённого сотрудника оформил фиктивные трудовые отношения, якобы приняв на работу инженеров по охране труда. Фиктивным работникам начислялась зарплата в сумме 1 млн 888 тыс. рублей, — цитирует «Интерфакс» представителя прокуратуры.

В мае 2017 года Мамонтов получил информацию о нарушениях в ТРЦ «Зимняя вишня» однако, имея все основания для проверки и полномочия для приостановки эксплуатации здания, ничего не предпринял. Более того, не была осуществлена и плановая проверка ТРЦ в июне 2017 года.

Мамонтов с преступной бездеятельностью и халатностью не исполнил свои обязанности по проверке пожбезопасности в ТРЦ «Зимняя вишня», что повлекло смерть двух и более лиц, а также причинение значительного ущерба, — подчеркнул прокурор.

По данным обвинения, в здании ТРЦ были закрыты двери эвакуационных выходов, ключи от них хранились в комнате охраны, система пожаротушения отсутствовала с третьего по пятый этажи, а автоматическое пожаротушение было неисправно.

Как писал NEWS.ru, экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова будут судить в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня», который унёс жизни 60 человек. Уголовное дело в отношении него и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору МЧС Григория Терентьева направлено в суд.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей, ещё 79 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности.