Экс-главу фонда капремонта Приморья осудили на девять лет

Фото: Пресс-служба администрации Находкинского ГО

Андрей Горелов

Экс-главу фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Андрея Горелова признали виновным в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Первореченский районный суд города Владивостока назначил ему наказание в виде девяти лет колонии строгого режима и штрафа в 11 млн рублей, сообщают представители краевой прокуратуры. Сам Горелов отказывается признавать свою вину.

Обвинение доказало, что в январе — сентябре 2020 года в интересах поставщика стройматериалов чиновник потребовал от подрядчика, проводившего ремонт в доме в Уссурийске, закупить стройматериалы у своего подопечного. После он сказал, что работа будет оплачена только в случае, если стороны заключат соглашение об уступке положенных за ремонт денег в пользу поставщика. Речь шла о 4,2 млн рублей. В итоге компания не получила деньги и не сумела приобрести заблаговременно нужные материалы для работы на другом объекте. Это привело к штрафным санкциям.

Кроме того, Горелов признан виновным в том, что помогал стройкомпании при заключении договоров на ремонт многоквартирных домов во Владивостоке. Он обеспечивал приемку и быструю оплату выполненных работ с мая 2020 года по март 2021-го. Чиновнику заплатили за это 2,2 млн рублей.

Суд также сохранил арест более 9 млн рублей осужденного до выплаты штрафа.

Ранее бывшую главу Министерства здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву осудили в рамках дела о мошенничестве и хищении 90 млн рублей бюджетных средств. Следствие считает, что махинации имели место при закупках средств индивидуальной защиты. Суд в Иркутске приговорил Ледяеву к шести годам и восьми месяцам лишения свободы.

В рамках этого дела были осуждены пять человек. Трое из них были приговорены к лишению свободы на срок от 6,5 года до 8,5 года. В частности, речь идет о сыне Ледяевой, бизнесмене Илье Белоусове.