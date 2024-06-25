Экс-главу района Дагестана готовятся обвинить в особо тяжком преступлении «Коммерсант»: Магомеда Омарова могут обвинить в пособничестве терроризму

Фото: nac.gov.ru

Следствие рассматривает вопрос о предъявлении бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову обвинения в пособничестве терроризму, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Как отмечается, его задержали по статье о мелком хулиганстве.

О задержании Омарова стало известно 23 июня. Сообщалось, что трех ликвидированных в Дагестане боевиков опознали как его сыновей и племянника. В его доме прошли обыски.

Позже с сайта партии «Единая Россия» пропала страница Омарова. Он был членом регионального политсовета и секретарем местного отделения партии. Также после теракта власти Дагестан освободили его от должности главы Сергокалинского района.

Telegram-канал Mash сообщал, что сыновья Омарова занимались строительным бизнесом. По информации канала, они были связаны с компанией «Ров-строй». Канал уточнял, что большинство предприятий семьи Омаровых находилось в их родном селе Сергокала.

По сведениям Mash, под их руководством проводили реставрации, а также благотворительные проекты и строительство детсадов. Канал утверждал, что один из братьев Омар Омаров также был начальником МФЦ в Махачкале, он знал о приверженности своих родственников (Османа и Адиля Омаровых) ваххабитским взглядам.