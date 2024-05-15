Начальник «Организатора перевозок» в Петербурге покинет пост Арсеньев освободит должность главы «Организатора перевозок» в Петербурге

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус

Вадим Арсеньев покинет пост директора ГКУ «Организатор перевозок» в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники. По имеющимся данным, он продолжит работу в транспортном блоке администрации города.

Собеседники утверждают, что решение не продлевать трудовой договор с Арсеньевым, который заканчивается в конце текущей недели, было принято несколько месяцев назад. Авария с автобусом, который сорвался с Поцелуева моста в реку Мойку, не повлияла на это, добавили они.

«Организатор перевозок» является учреждением, которое контролирует работу общественного транспорта и со стороны Санкт-Петербурга заключает контракты с перевозчиками. Арсеньев возглавляет его с середины 2021 года.

Авария с автобусом произошла 10 мая. В результате аварии погибли семь человек. Водитель автобуса раскаялся и признал свою вину. Также он выразил соболезнования родственникам жертв. Ранее стало известно, что лишь один пассажир упавшего в Мойку автобуса выжил после аварии. Медики оценили состояние 56-летнего мужчины как тяжелое.

Накануне в Санкт-Петербурге на Парашютной улице из лазурного автобуса повалил пар. На опубликованных кадрах можно заметить, что он стоит на дороге, из его задней части поднимаются клубы белого дыма. В компании «Третий парк» уточнили, что на запись попал пар, который появился из-за неисправности системы охлаждения.