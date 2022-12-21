Экс-главе Белгородского района ужесточили наказание за взятки Мосгорсуд увеличил штраф до 60 млн рублей экс-главе Белгородского района Попкову за взятки

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Анатолий Попков

Московский городской суд увеличил до 60 млн рублей штраф экс-главе Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову по делу о взятке в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Мосгорсуда во «ВКонтакте». Летом этого года был приговорен к 11 годам колонии.

19 декабря 2022 года Мосгорсуд изменил приговор Преображенского районного суда города Москвы от 17.06.2022 года в отношении экс-главы администрации Белгородского района Белгородской области Попкова Анатолия Тихоновича в совершении преступлений <...> и назначил наказание <...> в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 60 миллионов рублей, — говорится в сообщении суда.

Кроме этого в суде отметили, что Попкову будет запрещено занимать госдолжности, а также работать в органах местного управления сроком на семь лет после отбывания уголовного наказания.

К тюремному заключения Попков был приговорен в июне 2022 года. По данным следствия, с 2018 по 2019 год он получал деньги от застройщика за выдачу разрешений на возведение зданий и сооружений в Белгородском районе. Общая сумма взятки составила 24 млн рублей. Кроме этого, полиция нашла у Покова дома два комплекта огнестрельного оружия, а также патроны. Сам осужденный свою вину не признал. По словам его защиты, деньги собирались на благотворительность и впоследствии должны были отправиться в фонд помощи.

Ранее сообщалось, что бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии осудили на 15 лет колонии строгого режима за получение двух взяток в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере 40 млн рублей и лишил права занимать государственные должности в течение 10 лет.