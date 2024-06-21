Экс-глава российского региона вышел на свободу Осужденный за взятку экс-глава Кировской области Белых вышел на свободу

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Никита Белых

Экс-глава Кировской области Никита Белых, осужденный за взятку, вышел на свободу, сообщил его адвокат Андрей Грохотов. По словам представителя защиты, которые приводит «Фонтанка», бывший губернатор освобожден по истечении срока наказания, который составлял восемь лет.

Грохотов заявил, что сейчас экс-глава региона занимается личными делами. Белых задержали 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов. Он был пойман с поличным при передачи части взятки.

Позднее президент РФ Владимир Путин указом снял Белых с поста в связи с утратой доверия. 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы признал бывшего губернатора виновным, назначив ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере более 48 млн рублей.

Вскоре Белых должен снова предстать перед судом, заседание назначено на 28 июня. В июле 2021 года ему предъявили новые обвинения: в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло ущерб Кировской области на 740 млн рублей. Дело касалось займов, которые в 2012 и 2015 годах АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» брала у компании «Уралхим». Позже КРИК обанкротилась, а ее долги взыскал арбитражный суд.