Экс-глава правительства Самарской области после задержания попал в больницу SHOT: экс-глава правительства Самарской области Кудряшов попал в больницу

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Виктор Кудряшов

Бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов был госпитализирован сразу после его задержания, во время обысков он жаловался на боли в сердце, пишет Telegram-канал SHOT. Как уточняют авторы канала, в настоящее время экс-чиновник находится в больнице под охраной.

По неподтвержденной информации канала, Кудряшов вместе с коллегой перевел 194 млн рублей компании «Волгатрансстрой-проект» на строительство станции метро, однако его отменили из-за слишком маленького расстояния между станциями. Как пишет SHOT, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий, мужчине может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Днем 14 ноября пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что Кудряшов ушел в отставку по состоянию здоровья. Там подчеркнули, что данное решение он принял около месяца назад. Помимо Кудряшова, правоохранители задержали временно исполняющего обязанности министра строительства региона Михаила Асеева.

Накануне из-за возможного превышения полномочий был задержан начальник управления МВД России по Выборгскому району Ленинградской области. Он подозревается в покровительстве «черным лесорубам», получив взятки на 8 млн рублей.