Экс-главу отделения «Почты России» осудили за контрабанду наркотиков Экс-глава отделения «Почты России» осужден на 17 лет в колонии за контрабанду наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель одного из подмосковных отделений «Почты России», организовавший на работе канал распространения наркотиков, приговорен Московским областным судом к 17 годам колонии строгого режима, сообщили «Вестям Подмосковья» в пресс-службе УФСБ России по Московской области. Установлено, что мужчина, используя служебное положение, осуществил около 400 почтовых отправлений с наркотическими веществами в 50 регионов России.

Наркотические средства Юров А. Н. приобретал в странах Западной и Восточной Европы на вымышленные установочные данные. Впоследствии наркотики сбывались клиентам его интернет-магазина на территории России, используя специально изготовленный им камуфляж в виде гипсовых изделий, — рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, обвиняемый для своей преступной деятельности арендовал помещения, где в ходе обысков были обнаружены и изъяты наркотические средства и компьютерная техника, использовавшаяся для управления интернет-магазином.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 17 лет в исправительной колонии строгого режима, — отметили в УФСБ.

Ранее суд в Новосибирске приговорил экс-депутата Буготакского сельсовета Романа Янова к шести годам заключения в колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Янов был задержан в феврале 2022 года по подозрению в попытке купить через интернет-сайт наркотическое вещество ЛСД. Народный избранник перевел на зарубежный счет €206,70, после чего ему из Германии пришел конверт с наркотиком.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.