Экс-духовника Поклонской осудят по церковным законам за фейки о COVID-19

https://static.news.ru/photo/20603d4c-aef1-11ea-a6e0-fa163e074e61_660.jpg Cхиигумен Сергий

Епархиальный суд 15 июня 2020 года начал рассмотрение дела схиигумена Сергия (Николая Романова) из Свердловской области. Он призывал граждан нарушать режим самоизоляции и назвал коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) «псевдопандемией». До этого экс-духовника депутата Госдумы Натальи Поклонской лишили права проповедовать из-за его слов про «электронный лагерь Сатаны» во время одной из служб.

Монах проигнорировал запрет, и вскоре на YouTube появилось очередное обращение священника. Он вновь критиковал закрытие храмов из-за «псевдопандемии», пишет РИА Новости. Сторонникам подобных мер он пригрозил проклятиями.

Церковный суд Екатеринбургской епархии сегодня (15 июня 2020 года. — NEWS.ru) рассматривает деятельность схиигумена Сергия (Романова). Решение суда будет опубликовано на сайте епархии, — говорится в сообщении.

Из-за высказываний клирика на него также завели административное дело о распространении заведомо ложной информации. Заседание суда состоится 23 июня. Если вину схиигумена докажут, то его могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.

Наталья Поклонская перестала контактировать с сектой царебожников и её духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. Их отношения ухудшились после того, как Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьёва. Сошлась же она с царебожниками, когда состояла в предыдущем браке с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым.