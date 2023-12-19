Экс-директору оборонного завода в Новосибирске дали четыре года за растрату Экс-гендиректора НЗИВа Исмайлова признали виновным в растрате 155,5 млн рублей

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Рустам Исмайлов

Бывшего гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Рустама Исмайлова приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии за растрату, мошенничество и злоупотребление полномочиями, сообщила пресс-служба региональных судов. С учетом срока содержания в СИЗО, осужденного освободили от наказания.

Ущерб от действий Исмайлова составил 155 521 679 рублей. <...> От отбывания наказания в виде лишения свободы Исмайлов Р.И. освобожден в виду поглощения срока назначенного наказания временем содержания под стражей, засчитанным на основании ч. 3.1 ст. 72 УК РФ. Под стражей Исмайлов находился с 18 марта 2021 года по 19 декабря 2023 года, — сообщили в суде.

Приговор еще не вступил в законную силу. Исмайлов проходит по делу бывшего топ-менеджера Ростеха Аллы Лалетиной, которая обвинялась в получении взятки от экс-гендиректора НЗИВа. По данным суда, Исмайлов также оплатил Лалетиной и ее семье отдых в Турции на 3,1 млн рублей, купил ее матери сумку Louis Vuitton и передал взятку в 3 млн рублей для покупки персидского ковра.

НЗИВ входит в концерн «Техмаш» под управлением АО «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Завод выпускает взрывчатые вещества, снаряды для РСЗО «Смерч», боевые части систем «Искандер» и авиационные ракеты С-13.

В ноябре Лалетину приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 133 млн рублей. Топ-менеджер Ростеха обвинялась в получении взяток на общую сумму почти в 69 млн рублей, ей грозило до 10 лет лишения свободы и штраф до 200 млн.