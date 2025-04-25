Экс-директор российского театра получил срок за «премии» своему сыну Экс-директора театра «Красный факел» Кулябина осудили на пять лет за растрату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам условно бывшего главу новосибирского театра «Красный факел», отца театрального режиссера Тимофея Кулябина — Александра, который обвинялся в превышении полномочий и растрате, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города. Также виновному придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Установлено, что подсудимый в декабре 2014 года назначил своего сына на должность главного режиссера театра и, выходя за пределы своих полномочий,<...> незаконно включил в трудовой договор обязанность учреждения ежемесячно выплачивать последнему «контрактную надбавку» в сумме 88,6 тысячи рублей, — говорится в материалах дела.

При этом такая надбавка не была предусмотрена системой оплаты труда и отсутствовала у других сотрудников театра. Всего за период трудоустройства Тимофею Кулябину излишне выплатили вознаграждение на сумму свыше 5 млн рублей. В период испытательного срока, который продлится четыре года, экс-директор театра обязан не реже одного раза в месяц приходить в специализированный госорган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы решил не привлекать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по долгам компании «Лира». С соответствующим иском обратился конкурсный управляющий Кирилл Ноготков. Ответчиками были указаны обозначенный как «бенефициар активов должника» Чубайс и бывшие гендиректоры Манвел Мкртумян и Николай Сапегин.