Экс-депутата арестовали за обман дольщиков на 600 млн рублей В Красноярске арестован экс-депутат Торгунаков после неявки на заседание суда

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Геннадий Торгунаков

Бывший депутат горсовета Красноярска Геннадий Торгунаков был арестован после неявки на очередное заседание суда по его уголовному делу, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Он проходит подсудимым в деле об обмане дольщиков на более чем 600 млн рублей.

По ходатайству прокуратуры суд заключил под стражу Геннадия Торгунакова, обвиняемого в семи преступлениях против участников долевого строительства, — говорится в сообщении.

Фирма Торгунакова занималась возведением дома на Грунтовой улице. Однако здание так и не было достроено, и 308 дольщиков потеряли деньги. Выяснилось, что компания тратила средства на посторонние нужды. В прокуратуре отметили, что Торгунаков неоднократно злоупотреблял правами, затягивал рассмотрение дела против него и пропускал судебные заседания.

Поскольку он грубо нарушил условия ранее избранной ему меры пресечения — подписки о невыезде, то прокурор настоял на ее изменении на более строгую — заключение под стражу, — добавили в ведомстве.

Ранее СМИ раскрыли предполагаемую сумму взяток, в получении которых подозревают замруководителя Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Константина Громенко. Уточнялось, что речь идет о более чем 100 млн рублей.