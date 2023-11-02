Экс-депутат избил стулом бывшую жену и остался безнаказанным «Блокнот»: воронежский экс-депутат избил стулом и угрожал убийством бывшей жене

Фото: voronezh.er

Сергей Почивалов

Бывшая супруга экс-депутата Воронежской областной думы Сергея Почивалова обвинила его в избиении и угрозах, пишет издание «Блокнот». По словам женщины, она обратилась в правоохранительные органы, но Почивалов не понес никакого наказания.

По данным издания, бывший парламентарий 3 октября 2023 года напал на потерпевшую со стулом прямо на ее рабочем месте в «Доме быта». Пострадавшая утверждает, что экс-супруг и до этого неоднократно угрожал расправой ей и ее несовершеннолетней дочери. Как сообщает «Блокнот», минимум четыре свидетеля видели нападение на женщину. Они же и спасли коллегу от дебошира.

Потерпевшая сильно волнуется о своей безопасности, она считает угрозы Почивалова реальными, пишет издание. По данным «Блокнота», как у охотника, у него есть огнестрельное оружие и серьезные связи — как у экс-депутата.

Ранее в Энгельсе мужчина избил жену на глазах у маленького ребенка. Инцидент произошел у жилого дома, камера домофона зафиксировала происходящее. На кадрах видно, что пострадавшая была в слезах, а рядом с парой находилась девочка, которая уговаривала отца успокоиться. Затем семья подошла ближе к двери подъезда и мужчина начал избивать женщину руками и ногами. Полиция ищет правонарушителя.