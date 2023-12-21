Экс-депутат избежал наказания за избиение женщины в кабинете мэра URA.RU: экс-депутат Арсаев избежал наказания за драку в кабинете мэра Мегиона

URA.RU со ссылкой на свой источник сообщил, что бывший депутат городской думы Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе Лечи Арсаев избежал уголовного наказания за избиение общественницы Анаит Анисян в кабинете ныне покойного мэра Олега Дейнеки. По информации портала, женщина отказалась подписывать документ о сделанном капремонте и получила три удара кулаком по голове.

Экс-депутат Арсаев избежал наказания за драку в кабинете мэра Мегиона. Суд сослался на истечение срока давности по этому делу, хотя потерпевшая общественница Анисян подала заявление вовремя. Рассмотрение дела затянулось на два года и постоянно откладывалось из-за неявки то подсудимого, то свидетелей, — сказал собеседник издания.

По данным URA.RU, инцидент произошел в 2021 году во время совещания по капремонту, когда Анисян отказалась подписывать акт выполненных фирмой депутата работ до устранения нарушений. По словам источника издания, суд не привлек Арсаева к ответственности, сославшись на истечение срока давности, несмотря на то, что женщина подала заявление вовремя.

Ранее действующий мэр Мегиона Алексей Петриченко заявил, что проведет проверку после сообщений СМИ об увеличении его зарплаты на 2,5 млн рублей. Комментируя информацию о возможном росте своих доходов, он отметил, что речь идет о содержании всего аппарата местного самоуправления, а не только его должности.