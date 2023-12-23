Экс-бойца ЧВК арестовали по делу об организации заказного убийства

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Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 20 февраля бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Александра Тютина, который запланировал заказное убийство своего знакомого, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Ранее мужчина был осужден за аналогичное преступление — он планировал убить племянницу бывшей жены.

Следствие полагает, что Тютин, испытывая личную неприязнь к неустановленному лицу — гражданину РФ, имея умысел на его убийство по найму, не позднее 20.12.2023 приискал исполнителя совершения данного преступления, — сообщили в пресс-службе.

Согласно материалам следствия, с июля 2022 по январь 2023 года Тютин участвовал в специальной военной операции в составе частной военной компании, вследствие чего был помилован. Уже в декабре 2023 года он искал готового за деньги убить недоброжелателя. Не согласившийся на заказное преступление мужчина сообщил о подготовке к преступлению в полицию. Предполагалось, что исполнитель должен убить жертву на территории Турции.

Задержали Тютина 21 декабря в одном из петербургских кинотеатров. При допросе он признал вину в полном объеме.

Ранее в Волгограде по требованию прокурора сделали закрытым суд над бывшим бойцом ЧВК «Вагнер» Арсеном Мелконяном. Мужчина вернулся с территории СВО, куда попал через помилование из колонии, и начал отправлять СМС с угрозами судье Виктории Федоренко, огласившей ему приговор по убийству риелтора Романа Гребенюка. Также он угрожал своей супруге, ее родственникам, а после ареста в СИЗО напал на сотрудника ФСИН.