Экс-боец «Вагнера» напал с ножом на автомат с игрушками в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участник СВО, состоявший в ЧВК «Вагнер», с ножом напал на автомат с мягкими игрушками в одном из питейных заведений Новосибирска, сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия». Инцидент произошел ночью 16 апреля. Когда на место прибыли сотрудники ГБР, мужчина уже лежал на полу без сознания.

Мужчина без каких-либо объяснений и видимых причин набросился на стоящий в зале автомат с мягкими игрушками и принялся пинать его. На замечание о недопустимости таких действий, сделанное работниками, он отреагировал агрессивно – достал из-за пазухи нож и стал угрожать всем присутствующим в заведении людям, — рассказали в службе.

Обезвредили буйного клиента другие крепкие посетители бара. Бойцам ГБР осталось лишь передать дебошира полиции. Уточняется, что мужчина ранее уже имел судимость.

Ранее награжденный медалью «За отвагу» 51-летний ветеран ЧВК «Вагнер» с особой жестокостью убил 42-летнюю сожительницу: он нанес женщине 15 ударов ножом, после чего отрезал ей ухо. Мужчина был ранее дважды судим.

До этого экс-боец ЧВК «Вагнер» изнасиловал девушку, а после поджег машину, в которой это произошло, чтобы замести следы. Злоумышленник уже имел две судимости — за изнасилование и убийство. Он подписал контракт с ЧВК в 2022 году, после чего отправился в зону спецоперации.