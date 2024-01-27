Экс-арестант привлек школьников, чтобы отомстить сокамернику на свободе Под Иркутском четверо юношей взяли в заложники экс-заключенного

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

В городе Черемхово Иркутской области 20-летний бывший заключенный с помощью несовершеннолетнего брата и его друзей похитил бывшего сокамерника, сообщает Telegram-канал SHOT. 27-летнего экс-арестанта ночью схватили около подъезда многоэтажки в Иркутске, затолкали в минивэн и отвезли в подвал дома в Черемхово.

В подвале мужчине угрожали обрезом ружья 12-го калибра. Таким образом 20-летний злоумышленник решил проучить сокамерника, который в местах заключения проявлял надменность. В итоге его удалось освободить из подвала, а всех участников нападения задержали.

Известно, что похищенный мужчина серьезно не пострадал. Также у нападавших изъято оружие и минивэн. Против банды завели дело по статье «Похищение человека группой лиц». Остальным соучастникам преступления 14, 15 и 18 лет.

В начале января в Москве в подвале жилого дома был обнаружен труп женщины. Выяснилось, что женщина отправилась в подвал на свидание. Туда ее пригласил мужчина, с которым она познакомилась на сайте «Друг вокруг». О свидании женщина предупредила дочь, которая и обратилась в полицию, когда мать перестала выходить на связь. Тело погибшей нашли спустя два дня. Подозреваемый в убийстве успел покинуть страну.