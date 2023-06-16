Экономист оценил ход строительства жилья в регионах России Экономист Перельман рассказал о росте темпов строительства жилья и инфраструктуры в регионах

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В регионах России наблюдается рост темпов строительства жилья и развития инфраструктуры населенных пунктов, правительство выделяет на эти цели дополнительные ресурсы, причем как на новые, так и уже на существующие проекты, рассказал в беседе с «Вестями Подмосковья» кандидат экономических наук, доцент Московского областного филиала РАНХиГС Михаил Перельман. По его словам, за первые пять месяцев текущего года введено в строй около 41,5 млн квадратных метров жилья, что на 6,3% выше показателей того же периода 2022 года.

Как отметил эксперт, росту способствует стимулирование правительством страны. Дополнительно финансируется также улучшение качества объектов инфраструктуры и комплекса ЖКХ. Так, на модернизацию и реконструкцию систем питьевого водоснабжения по ранее поданным заявкам более 740 млн рублей в этом году получат республики Марий Эл, Мордовия, Тува, Хабаровский край, Пензенская область и ряд других регионов.

Опережающее финансирование позволит обновить системы водоснабжения раньше запланированного срока и простимулировать реализацию федерального проекта «Чистая вода». Его главная цель — обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88% жителей России, — подчеркнул Перельман.

Также, по его словам, фонд развития территорий одобрил заявки на меры по модернизации коммунальной инфраструктуры в республиках Башкортостан, Адыгея и Хакасия, общее финансирование составит более 1,5 млрд рублей. Улучшение качества услуг ЖКХ затронет в этих регионах свыше 267 тысяч человек.

Ранее в Минстрое РФ заявили, что россияне смогут платить за ЖКУ на 30–50% меньше. По словам представителей ведомства, государство планирует рассчитываться напрямую с ресурсоснабжающими организациями за предоставляемые ими услуги.