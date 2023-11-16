Экономист объяснил, почему не стоит объединять Тюмень и Екатеринбург Экономист Разуваев: от слияния Тюмени и Екатеринбурга не будет эффекта

Фото: roscongress.org

Руслан Кухарук

Агломерация Тюмени и Екатеринбурга не будет эффективной, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Саму идею объединения городов он счел странной.

Главное преимущество — это возможность жителей пользоваться теми видами услуг, которые могут существовать только в городах большей людности. Но в данном случае экономическая ситуация навряд ли сильно улучшится, не будет эффекта того масштаба, как, например, с Москвой и областью, — считает эксперт.

Он напомнил, что идея о создании агломераций возникла еще во время президентства Дмитрия Медведева. Но потом, когда Владимир Путин вернулся на пост главы государства, эту идею быстро задвинули в угол, пояснил он.

Ранее похожую точку зрения высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, объединение Тюмени и Екатеринбурга в одну агломерацию не окажет никакого положительного эффекта на экономику. Он уверен, что все экономические территории должны развиваться без всяких объединений.

Идею об агломерации озвучил мэр Тюмени Руслан Кухарук на форуме «Города России — 2023», отвечая на вопрос о целесообразности строительства федеральной трассы Москва — Казань — Екатеринбург. По его словам, современные тренды подталкивают к слиянию не только городов, но и целых регионов. При этом он отметил, что говорит не о трудовой миграции, а о «взаимопроникновении».