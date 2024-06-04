Экономист назвал главную задачу для Турчака на Алтае Экономист Разуваев: Турчаку нужно развивать туризм на Алтае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Андрею Турчаку на посту врио главы Республики Алтай предстоит развивать туризм, считает финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что одним из вариантов может стать конный туризм. Экономист добавил, что на Алтае достаточно скромный уровень жизни. По его словам, этим вопросом также предстоит заняться Турчаку.

Даже [Дмитрий] Песков (официальный представитель Кремля. — NEWS.ru) говорил, что Алтай — прародина тюрок. У нас есть Союз тюркских государств, есть богатые тюркские республики. На Алтае необходимо развивать конный туризм. Даже просто туризм раскрутить надо в этих краях. Это важная задача. Это наше все. Также там уровень жизни достаточно скромный. Необходимо поднимать зарплаты. Я надеюсь, что Андрей Анатольевич Турчак с этим справится, — высказался экономист.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении вице-спикера Совета Федерации Турчака на пост врио главы Республики Алтай. Тем же указом глава государства снял с должности Олега Хорохордина, возглавлявшего регион с 2019 года.

Ранее Песков заявил, что вопрос об объединении Алтая и Алтайского края на повестке дня не стоит. Такой комментарий он дал на фоне сообщений о возможной отставке губернатора Алтайского края Виктора Томенко.