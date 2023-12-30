«Экологично и соответствует повестке»: власти Омска о елке из металлолома Власти Омска: елка из металлолома экономит в бюджете около 2 млн рублей

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В департаменте культуры администрации Омска отвергли претензии к елке «из металлолома», передает издание «Подъем». Там рассказали, что именно эта праздничная конструкция была установлена и в прошлом году, однако тогда «никаких вопросов не вызывала». Отмечается, что такой вариант экономит в бюджете около 2 млн рублей.

Власти пояснили, что «дерево» выполнено «в стиле модерн из современных материалов» и хорошо вписывается в пространство исторического парка Омская крепость. Новогодняя локация оформлена иллюминацией и создает праздничную атмосферу, добавили они.

Отказ от применения наборной елки из десятков живых сосен, как было раньше, позволяет сэкономить порядка двух миллионов рублей. А разнообразные искусственные ели — это экологично и соответствует современный повестке, — рассказали власти.

Ранее в Карачаево-Черкесской Республике сильный ветер повалил праздничную ель, которую установили на главной площади Карачаевска. 26-метровое дерево, которое доставили на площадь 1 декабря, простояло чуть больше трех недель. Инцидент попал на видео, на котором видно, как ветви ели раскачиваются от порывов, а после этого дерево уже лежит у стены здания.