Экологи выступили против создания курорта в Кавказском заповеднике

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Специалисты российского отделения Greenpeace и Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой отказаться от идеи расширения биосферного полигона на плато Лаго-Наки в Кавказском биосферном заповеднике. По их мнению, задуманный там горнолыжный курорт приведёт к разрушению природных комплексов. Ранее, по данным WWF, Абрамченко поручила Минприроды и Росреестру подготовить нормативную базу для расширения полигона в адыгейской части заповедника.

Создание биосферного полигона на всей территории плато Лаго-Наки и возведение там горнолыжной инфраструктуры приведут к разрушению уникальных природных комплексов объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, — цитирует ТАСС руководителя программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России Михаила Крейндлина.

По данным экологов, на плато Лаго-Наки зафиксировано 196 краснокнижных видов животных, растений и грибов. Учёные заповедника выступили за щадящий режим посещения этой территории, без капитального строительства на плато.

Как писал NEWS.ru, обезлюдевшие во время ограничительных мер туристические объекты Сочи стали привлекать диких животных. Госинспекторы Кавказского заповедника впервые встретили косулю на тропе Тисо-самшитовой рощи. Встречу можно назвать уникальной, поскольку эти животные крайне редко подходят так близко к тропе, где ходят люди. Животное сначала скрывалось за деревьями, а потом и вовсе выбежало к тропе. Но увидев людей, косуля задержалась на виду лишь на секунду, а после развернулась и умчалась в лес.