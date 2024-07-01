Эколог предупредил об ухудшении пожарной обстановки на Дальнем Востоке Эколог Куксин: в июле усугубится пожарная обстановка на Дальнем Востоке

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

На Дальнем Востоке в июле усугубится пожарная обстановка, рассказал в беседе с НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. По его словам, пожары могут стать угрозой для населенных пунктов.

Для Сибири и Дальнего Востока ситуация довольно тяжелая, особенно для Дальнего Востока уже сейчас. Самая непростая ситуация в Якутии, Забайкальском крае, Амурской области и Хабаровском крае. Якутия — это традиционно проблемный по пожарам регион, так как жаркое лето, люди оставляют костры, добавляются пожары от молний, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что ситуация будет заметно ухудшаться. Также половина пожаров уже не тушатся по экономическим причинам, а засуха в июле может еще больше распространять этот огонь. В условиях жаркой погоды площадь пожаров будет только увеличиваться, что может привести к задымлению населенных пунктов.

Туда огромные силы направляются, но ситуация здесь уже зависит больше от погоды, — заключил эколог.

Ранее в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Решение было принято на селекторном совещании и заседании правительственной комиссии на фоне бушующих в регионе лесных пожаров. В регионе действуют 107 природных пожаров, горит свыше 331 тысячи гектаров.