Эколог назвал причину гибели дельфинов в Анапе Эколог Фролов: массовая гибель дельфинов в Анапе связана с их голодом

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Массовая гибель дельфинов рядом с Анапой связана с голодом млекопитающих, рассказал Пятому каналу сопредседатель союза экологических организаций Андрей Фролов. По его словам, это происходит каждый год, когда им не хватает рыбы.

Сейчас до того, как начался нерест, дельфины здорово голодают. Основная причина гибели дельфинов во многом заключается в голоде, когда им не хватает рыбы, они не могут нормально питаться. Они начинают глотать раковины. Эти раковины в их желудке не перевариваются, — объяснил специалист.

Эколог отметил, что житель станицы Благовещенской обнаружил на пляже около 40 погибших дельфинов. Весной они массово направляются в места нереста рыб, где их должно быть больше всего, поэтому если происходит такая трагедия, то она несет широкий масштаб.

Когда эти млекопитающие голодают, они начинают глотать ракушки, отчего у них засоряется желудок и забивается пищеварительный тракт, добавил Фролов.

Ранее мэрия Анапы инициировала проверку после сообщения о массовой гибели дельфинов на побережье вблизи курорта. По данным властей, в специализированное предприятие по уборке пляжа таких заявок не поступало.