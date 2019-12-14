https://static.news.ru/photo/0d74d970-1f3d-11ea-b984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Экипаж плавучего дока, который затонул в севастопольской бухте, боролся за судно до последнего.

В ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка позже всплыла. Специалисты предполагают, что лодка могла затонуть из-за неисправного состояния плавдока.

Когда плавдок стал крениться, когда стала неконтролируемо поступать вода, экипажу был дан приказ сойти на берег, — сообщил ТАСС источник в корабельной сфере.

Специалисты использовали насосы и дополнительные генераторы, однако они не справлялись с поступающей водой.

Как писал NEWS.ru, крымское издание опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380. На кадрах можно увидеть, что одна из стенок дока поднимается из воды на несколько метров, над поверхностью видна и часть подводной лодки.