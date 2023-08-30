Экипаж танка «Алеша» получил сертификаты на 1,5 млн рублей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии Вооружённых сил России

Экипаж танка «Алеша» получил сертификаты на 1,5 млн рублей в ходе торжественного мероприятия, организованного главой Якутии Айсеном Николаевым. В своем Telegram-канале Николаев подчеркнул, что вся республика гордится подвигами своих земляков. Присвоение экипажу звания Героев России также укрепляет дух и боевой настрой всех бойцов из Якутии, отправившихся на специальную военную операцию, заявил он.

Гордимся, что страницы истории родной республики пополняются новыми именами Героев. Сегодня мы чествовали Героев России — Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева, — написал глава региона.

Отмечается, что члены экипажа танка вернулись в Якутию в рамках отпуска. Для них было организовано торжественное мероприятие, в ходе которого состоялась премьера песни, посвященной танкистам. Ее исполнил народный артист республики Александр Емельянов. Герои России поблагодарили земляков за оказанную честь и подчеркнули, что выполняли боевые задачи ради своих близких.

Экипаж танка «Алеша» известен уничтожением восьми единиц бронетехники противника в ходе боя на Запорожском направлении. После уничтожения целей танкисты около 40 минут продолжали прикрывать российские мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Потери Вооруженных сил Украины в этом бою составили более 100 человек. Позднее весь экипаж под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова был представлен к званию Героев России.