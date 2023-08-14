Экипаж российского Су-34 снял на видео момент сброса авиабомб в зоне СВО Военкор Котенок показал видео сброса авиабомб ФАБ-500 с российского Су-34 в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Воздушно-космические силы России применили в зоне проведения спецоперации авиационные бомбы ФАБ-500М62 с модулем планирования и коррекции, сообщил военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он опубликовал видео сброса таких боеприпасов, снятое экипажем бомбардировщика Су-34.

Запись велась прямо из кабины самолета, летевшего в зоне боевых действий. На опубликованных кадрах можно увидеть две авиабомбы, которые устремляются к цели. Как уточнил военкор, снаряды поразили расположения ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении.

Ранее глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трем пунктам временной дислокации и складу боеприпасов ВСУ у Невского и Пролетарского. Кроме того, армейская авиация поразила три пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Белая Гора в ДНР. По данным Министерства обороны России, артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления присоединившихся к украинским войскам иностранных наемников в Николаеве, а также нанесли ракетный удар по палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Райское.