Экипаж разбившегося вертолета Ми-2 вышел на связь

Фото: МО РФ

Экипаж многоцелевого вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Костромской области, вышел на связь, спасатели выехали к месту ЧП, сообщил глава области Сергей Ситников. Известно, что находившиеся на борту пять человек выполняли санитарный рейс.

Губернатор в своем Telegram-канале также сообщил, что пострадали четыре члена экипажа: два фельдшера и два пилота.

Четверо пострадавших — два фельдшера и два пилота получили травмы. Больницы готовы к приему пострадавших, — написал он.

РИА Новости со ссылкой на власти сообщило, что в результате крушения вертолета погиб пациент, находившийся на борту.

Ранее на юге Италии в провинции Фоджа разбился вертолет, на борту которого находились семь человек. Все они погибли. В числе жертв значится 13-летний ребенок. Agusta A109 вылетел с островов Тремити в Адриатическом море и через некоторое время пропал с радаров. Его обломки были найдены в районе города Апричена.