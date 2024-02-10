Экипаж мусоровоза спас детей из огня на Урале Экипаж мусоровоза спас трех человек из пожара в Свердловской области

Фото: 66.mchs.gov.ru

Экипаж мусоровоза «Спецавтобазы» спас из огня трех человек, в том числе двоих детей, в селе Ильинском под Богдановичем в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО. Водитель и грузчик случайно увидели охваченный огнем дом и бросились на помощь. Одного мальчика спасти не удалось.

Пламя охватило частный дом, расположенный на улице Ленина, 48. Огонь заметил водитель мусоровоза. Он остановился у дома и бросился к нему, чтобы проверить, все ли выбрались.

В итоге водитель и его напарники: водитель-стажер Михаил Квашнин и грузчик Игорь Трещев — вытащили из горящего здания подростка, ребенка, дедушку и передали их сотрудникам МЧС и скорой помощи, которые прибыли на место чуть позже, — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что в доме остался еще один ребенок, но вытащить его не удалось. Родителей детей на момент происшествия дома не было.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о пожаре. Там сообщили, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 13 человек личного состава и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что квартира вспыхнула в многоэтажке на юге Москвы. Огонь разгорелся на девятом этаже в 25-этажном доме на Ясеневой улице. По предварительным данным, пострадавших нет.