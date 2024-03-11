Екатеринбурженка проиграла в суде салону, где ей переплавили кольца

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Свердловский областной суд встал на сторону элитного ювелирного салона в споре с клиенткой Еленой Толкачевой, которая отдала свои драгоценные украшения на оценку, передает портал E1.ru. Она планировала переплавить старые золотые кольца и серьги с бриллиантами в кольцо под элитный бренд Bvlgari. Когда их переплавили, клиентка отказалась от услуги из-за цены и возмутилась, что украшения превратили в лом. Юрист управляющего салоном Эльмира Яковлева отметила, что клиентка подписывала соответствующий договор, где была описана процедура.

Елена пыталась манипулировать в суде, меняла показания. Но в результате у нее ничего не получилось, потому что это чистый случай потребительского экстремизма. То, что было прописано в договоре, компания исполнила, обмана никакого не было. За проделанные работы по оценке в итоге даже денег не взяли. При этом клиентка до сих пор так и не забрала украшения. Она утверждает, что в салоне их потеряли. Это неправда, они хранятся до сих пор, мы в любой момент готовы их отдать, — уверяет юрист салона.

Отмечается, что первый суд отказал Толкачевой в компенсации, но по апелляционной жалобе она добилась возврата стоимости украшений в двукратном размере. В кассации предыдущее решение отменили и направили дело на новое рассмотрение. В итоге областной суд после пересмотра дела встал на сторону салона.

Юрист Толкачевой Ольга Реброва считает, что права Елены как потребителя были нарушены. По ее словам, нечитабельный документ, который подписала женщина, не разъяснил подробно, как проводится раскрепление украшений.

Ну вот представьте: сломалась у вас машина, вы приехали в автосервис узнать стоимость ремонта. Оставили машину на диагностику, вернулись на следующий день, а вместо машины груда металла и запчастей? Примерно такая же история и произошла с моей клиенткой, — считает Реброва.

Толкачева известна в регионе как глава Агентства знакомств. На ресурсах «Национальных проектов России» она выступает спикером как эксперт по семейным отношениям.

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