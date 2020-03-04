https://static.news.ru/photo/7d92e2a6-5e26-11ea-925f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Екатеринбурга забаррикадировался в собственной квартире и угрожает взорвать бытовой газ. Инцидент произошёл в трёхэтажном многоквартирном доме на улице Братской, 4.

Мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о своих намерениях, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. В доме уже перекрыли газ, на место выехали спецслужбы.

Ранее NEWS.ru писал о женщине, которая угрожала взорвать следовавший из Симферополя в Москву самолёт авиакомпании S7. Дебоширка встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что в ней бомба. Она не предъявила никаких требований.