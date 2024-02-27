Екатеринбуржец получил два года за пожелание «земля стекловатой» Татарскому

Фото: Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

Ярослав Ширшиков

В Екатеринбурге пиарщика Ярослава Ширшикова приговорили к двум годам колонии за пост в своем Telegram-канале о погибшем военкоре Владлене Татарском, где он оставил пожелание «земля стекловатой», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, мужчине также запрещено администрировать сайты на два года.

Ширшикова признали виновным по статье об оправдании терроризма в интернете, прокурор запрашивал для него шесть лет колонии. Пиарщик признал вину, но при этом намерен обжаловать приговор. Адвокат подсудимого настаивал, что тот написал пост до того, как СК квалифицировал убийство военкора как теракт.

В январе петербурженку Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии строгого режима за убийство Владлена Татарского. Вдова Татарского сочла приговор справедливым, другие военкоры — слишком мягким, в Совете по правам человека отметили, что для женщины такой тюремный срок слишком долгий.

2 апреля 2023 года Трепова вручила статуэтку Татарскому в петербургском кафе, где он встречался с читателями. Бомба была активирована с помощью телефонного вызова, в результате военкор погиб, еще 52 человека получили ранения. По мнению Следственного комитета, Трепова знала, что бюст заминирован.