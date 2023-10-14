Более 10 экипажей ДПС устроили погоню со стрельбой за полуголым россиянином В Екатеринбурге после погони со стрельбой задержали полуголого лихача

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге порядка 15 экипажей ДПС участвовали в погоне за лихачом, стражам порядка пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить авто нарушителя, сообщает Telegram-канал «112». После задержания, закованный в наручники полуголый мужчина заявил, что попал в такую ситуацию «по своей дурости».

Инцидент произошел вечером 13 октября. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, за рулем которого находился мужчина, однако тот проигнорировал их требования. По данным канала, от медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Ранее московские полицейские применили табельное оружие во время погони за подозреваемыми в краже. Злоумышленники протаранили несколько припаркованных авто и едва не сбили стража порядка. Машину удалось заблокировать и задержать одного из похитителей. Остальных настигли по месту жительства.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД прострелил колеса автомобиля, водитель которого отказался останавливаться в ходе погони за ним полицейских. Погоня велась с включенными проблесковыми маячками, водителя в мегафон неоднократно просили прижаться к обочине, а стрельбе по колесам предшествовал предупредительный выстрел в воздух.