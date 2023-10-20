Екатеринбуржец наехал на ногу охраннику, спровоцировав его на драку

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Драка между водителем легкового автомобиля и охранником произошла возле торгового центра «Гринвич» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ТЦ URA.RU. В организации заявили, что конфликт начал автолюбитель, который наехал на ногу сотруднику.

Водитель встал в неположенном месте и не реагировал на замечания. А потом еще и наехал на ногу охраннику. По записям с наших камер четко видно, что первым драку начал автовладелец, — рассказали в «Гринвиче».

На кадрах, появившихся в Сети, мужчины ожесточенно наносят друг другу удары, разнять их пытаются другой охранник и прохожий. После драки сотрудник ТЦ ударяет ногой по автомобилю, чем провоцирует продолжение скандала. По информации издания, никто их участников конфликта в полицию не обращался.

Ранее сообщалось, что две женщины подрались в лифте делового центра «Москва-Сити». Поводом для конфликта стала собака, которая лизнула питомца оппонентки. В результате драки женщины попали в больницу, где у них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы мозга, ссадины и гематомы. Полиция приняла заявления от обеих женщин, проводится проверка инцидента.