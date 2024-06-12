Екатеринбуржец начал стрельбу из-за неудачной попытки знакомства с девушкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Екатеринбурга после неудачной попытки знакомства с девушкой украл у нее продукты и открыл стрельбу по прохожим, которые заступились за нее, передает E1.RU. По данным портала, правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

Как стало известно порталу, ЧП произошло в ночь на 12 июня возле ЖК «Менделеев» на улице Мира. Мужчина вышел из Range Rover и подошел к двум девушкам, с одной из которых он решил познакомиться.

Мужчина вышел из машины, подошел к нам, выхватил из рук пакет с фразой: «Тебе тяжело, я подержу». После чего позвал пить кофе. На наш отказ он сел в машину и уехал вместе с пакетом на парковку, — рассказала пострадавшая.

Девушка рассказала, что вместе с подругой они обратились за помощью к прохожим, молодые люди попытались спокойно поговорить с агрессором, но разговор перерос в потасовку. В ходе конфликта водитель внедорожника достал пистолет и устроил стрельбу. Испугавшись, девушки убежали с места происшествия.

Ранее полицейские задержали жителя Ленинградской области, который устроил стрельбу в честь своего дня рождения. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Ночью 7 июня обеспокоенные местные жители сообщили стражам порядка, что к магазину на улице Новой в поселке Лосево подъехала Lada Vesta, из которой вышел мужчина и начал стрелять в воздух.