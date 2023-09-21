Екатеринбуржец бросил взрывпакет в воинскую часть

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Telegram-канал SHOT сообщил о попытке поджога воинской части в Екатеринбурге. По его информации, мужчина, одетый в черную одежду, бросил на территорию объекта взрывпакет и дымовую шашку, после чего сбежал в ближайшую лесополосу. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Инцидент произошел в десятом часу утра в Кировском районе города, говорится в публикации. По данным канала, возгорания в части не произошло, никто из сотрудников не пострадал.

Прибывшие на место специалисты обнаружили пластиковую бутылку с проводами, примотанными изолентой, веревку с шайбой и проволокой, а также четыре болта, уточнил канал. В настоящий момент нападавшего разыскивает полиция.

Во Владивостоке тем временем был задержан подросток, который готовился к поджогу одного из военных комиссариатов города. Согласно данным следствия, молодой человек прошел двухмесячное «обучение», где его готовили к реализации террористических актов. «Курс» обвиняемый нашел в интернете.

Принимая решение о его прохождении, юноша руководствовался радикальными политическими взглядами, неприязнью к СВО и действующей власти, сообщили в суде. Молодого человека заключили под стражу на срок до 9 ноября.