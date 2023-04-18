Россиянин боялся сесть в тюрьму и спрятался от приставов в диване Житель Екатеринбурга боялся сесть в тюрьму и спрятался от приставов в диване

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Екатеринбурга из-за страха сесть в тюрьму решил спрятаться от судебных приставов в диване. Когда сотрудники ведомства пришли по адресу, где подозреваемый проживает вместе с женой и ребенком, женщина заявила, что не знает о местонахождении мужа. В пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области рассказали KP.RU, что сотрудники в это не поверили и решили самостоятельно осмотреть квартиру.

Судебные приставы прибыли по месту жительства гражданина. Дверь открыла его супруга. Она сказала, что дома его нет и где он может находиться она не знает. <...> Сотрудник службы попросил женщину поднять ребенка на руки. Подняв одну из секций дивана, судебный пристав обнаружил и спрятавшегося мужчину, — рассказали в ведомстве.

Попытавшегося скрыться в диване от приставов подозреваемого в итоге доставили в суд в принудительном порядке. На вопрос, зачем он прятался в диване, мужчина ответил, что боялся сесть в тюрьму.

Ранее житель Санкт-Петербурга, задолжавший алименты девятилетней дочери, спрятался от приставов и притворился собакой. Мать заявляла, что не знает, где находится сын, а на кровати якобы спит питомец. Мужчина был накрыт одеялом и для правдоподобности имитировал собачье скуление и вой.