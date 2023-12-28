Екатеринбуржцы вызволили десять фур из снега, пока ждали коммунальщиков

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В Екатеринбурге автомеханик и чемпион Урала по автомодельному спорту Александр Иванов вместе с другим неравнодушным водителем смогли вызволить из снега на трассе десять фур, из-за которых образовалась пробка, передает Telegram-канал Ural Mash. Иванов отметил, что, если бы на место выехали коммунальные службы и убрали снег с наклонного участка дороги, разгрузить ее удалось бы гораздо быстрее.

Водители большегрузов становятся заложниками ситуации. А когда есть возможность помочь, почему не сделать этого? Был мужчина, который за свои средства купил отсев. И, когда я поднимал фуру, он просто подбрасывал подсев под их колеса, чтобы появлялся зацеп, — рассказал Иванов.

В итоге мужчины помогали водителям большегрузов с вечера до полуночи. Тогда они вызволили семь авто, а на следующий день — еще три.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин говорил, что россияне, недовольные качеством уборки снега на придомовых территориях, могут пожаловаться в управляющую компанию или ТСЖ. Именно эти организации отвечают за территорию около многоквартирных домов и обязаны чистить тротуары, ступеньки, дорожки, стоянки, крыши и проезжую часть. При этом за территории школ и больниц отвечают уже сотрудники администрации, подчеркнул он.