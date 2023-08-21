Екатеринбуржца заподозрили в убийстве аспиранта из Африки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Екатеринбурга Данилу Ф. отправили на два месяца в СИЗО по подозрению в убийстве 32-летнего аспиранта УрФУ из Габона. Ленинский районный суд заключил фигуранта под стражу до 17 октября, передает РИА Новости.

Дали заключение под стражу — один месяц 29 суток, по 17 октября включительно. Материал поступил по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), — сообщили агентству в суде.

СМИ писали, что африканца ранили ножом во время драки в ресторане на улице Малышева в Екатеринбурге, подозреваемым предположительно оказался 23-летний житель Свердловской области. В региональном управлении СК не подтвердили эту информацию, заявив, что пока не комментируют сообщения о произошедшем.

В Уральском федеральном университете подтвердили гибель аспиранта Франсуа Нджелассили, приехавшего в Екатеринбург из Центральной Африки. В пресс-службе УрФУ уточнили, что учащийся из Габона погиб 18 августа. В вузе уточнили, что Нджелассили освоил программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, после чего поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, успев окончить два курса.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина взял в заложники своего гостя-африканца, которого не хотел отпускать и пытался силой удержать у себя в квартире на следующий день после того, как накануне они вместе выпивали у него дома. Когда вызволять собутыльника приехали полицейские, хозяин жилища начал угрожать им ножом.