Директора «Коляда-театра» могут наказать за подозрительный пакет в буфете

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В Екатеринбурге «Коляда-театр» уже второй день проверяют сотрудники ФСБ. Как сообщил театральный режиссер и драматург Николай Коляда, на него составили два протокола из-за несоответствия условий театра антитеррористической безопасности. Он подчеркнул, что проверки начались после того, как в буфете неизвестный оставил подозрительный пакет. Работники театра никак на это не отреагировали. В связи с этим режиссер предстанет перед судом и может понести наказание, сообщает «КП — Екатеринбург».

Составили на меня протокол, и меня снова будут судить, как руководителя организации, за то, что у меня в театре нет книги про терроризм, где бы все расписались, и за то, что сотрудникам не сообщаю, что делать при том, если найдут подозрительный тикающий предмет, что в театре нет металлоискателя и охраны, — написал режиссер в своих социальных сетях.

Драматург уточнил, что пытался объяснить сотрудникам ФСБ, что у него нет денег на покупку металлоискателей и на охрану, но это ситуацию не исправило. Коляда отметил, что это будет его вторая судимость. Первую он получил в 2017 году из-за ДТП. Режиссер превысил скорость при попытке перестроиться в левый ряд и потерял управление, из-за чего в него врезался другой водитель на Hyundai. В аварии пострадал пассажир иномарки. В связи с этим Коляду приговорили к полутора годам ограничения свободы. При этом сам режиссер не считает себя виноватым в произошедшем. Комментировать новое дело СМИ драматург отказался.

Глава ФПБК Виталий Бородин ранее рассказал, что готовит обращение в следственные органы для привлечения актера Данилы Козловского к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. По словам общественника, артист жаловался на него в суд и утверждал, что он якобы выложил про него ложную информацию.